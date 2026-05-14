Eurovision 2026 : la Suisse et l’Azerbaïdjan éliminés, les 26 finalistes connus

La seconde demi-finale de l’Eurovision 2026 a livré son verdict jeudi soir à Vienne, avec dix nouveaux pays qualifiés pour la grande finale prévue samedi. La Bulgarie, l’Ukraine, la Norvège ou encore l’Australie poursuivent l’aventure, tandis que l’élimination de la Suisse et de l’Azerbaïdjan crée la surprise avant une finale où la France, représentée par Monroe, tentera de jouer les premiers rôles.

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La seconde demi-finale du 70e Concours Eurovision de la chanson s’est tenue ce jeudi 14 mai 2026 à la Wiener Stadthalle de Vienne, en Autriche, en présence de 15 nations en lice pour dix places en finale. Les dix qualifiés sont la Bulgarie, l’Ukraine, la Norvège, la Roumanie, l’Australie, Malte, Chypre, l’Albanie, le Danemark et la Tchéquie. Les cinq éliminés du soir sont l’Azerbaïdjan, le Luxembourg, la Suisse, l’Arménie et la Lettonie.

La Suisse, représentée par Veronica Fusaro, et l’Azerbaïdjan figuraient parmi les nations attendues en finale, leur élimination constitue une surprise de cette seconde demi-finale. Monroe, la représentante française, s’est produite en dehors de la compétition lors de cette soirée — la France étant qualifiée d’office en tant que principal contributeur financier de l’Union européenne de radiodiffusion (UER) — et a interprété sa chanson « Regarde ! » entre les passages de la Tchéquie et de l’Arménie.

Les cinq nations automatiquement qualifiées pour la finale — France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et l’Autriche, pays hôte et vainqueur de l’édition 2025 à Bâle — rejoindront en finale les vingt pays sélectionnés lors des deux demi-finales. La grande finale est prévue le samedi 16 mai 2026 à la Wiener Stadthalle de Vienne.

Le casting complet de la finale

Les vingt-six finalistes de l’Eurovision 2026 sont désormais connus. Les qualifiés de la première demi-finale du 12 mai sont : la Grèce, la Finlande, la Belgique, la Suède, la Moldavie, Israël, la Serbie, la Croatie, la Lituanie et la Pologne. Ils sont rejoints par les dix qualifiés de ce soir : Bulgarie, Ukraine, Norvège, Roumanie, Australie, Malte, Chypre, Albanie, Danemark et Tchéquie. Les cinq qualifiés d’office sont l’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

Selon les bookmakers, le duo finlandais figure parmi les grands favoris à quelques jours de la finale. La France, avec Monroe et « Regarde ! », est créditée de chances sérieuses de victoire par plusieurs observateurs. Le résultat final sera déterminé par la combinaison des votes des jurys nationaux professionnels et du télévote du public européen et australien.