États-Unis : l’armée américaine annonce une nouvelle frappe contre des narcotrafiquants présumés dans le Pacifique

Vendredi 20 février 2026, les forces armées des États-Unis ont frappé une embarcation dans le Pacifique considérée comme impliquée dans le trafic de stupéfiants, opération qui a entraîné la mort de trois personnes, a indiqué l’armée américaine.

Selon le communiqué publié sur la plateforme X par le commandement militaire en charge de l’Amérique latine et des Caraïbes, cette intervention s’inscrit dans une série d’actions ciblées visant des navires soupçonnés de transporter ou d’organiser des flux de drogues.

Cette nouvelle opération porte à près de six mois la durée de la campagne de frappes menée par Washington contre des embarcations présumées de trafiquants, lancée à la rentrée de septembre 2025.

Depuis le démarrage de ces interventions en septembre 2025, le bilan communiqué par les autorités américaines approche les 150 morts, chiffres rassemblés au fil des différentes attaques visant des bateaux suspects.

Bilan et cadre de l’opération

Le commandement militaire pour l’Amérique latine et les Caraïbes a relayé les détails de la frappe via son compte sur X, précisant le nombre de victimes et situant l’action dans le Pacifique. Les autorités américaines présentent ces opérations comme visant des cibles identifiées comme participant au trafic illicite.

Cette série d’interventions, conduite depuis septembre 2025, a généré un nombre important de victimes et continue d’alimenter les échanges entre les responsables militaires et les observateurs internationaux quant aux méthodes employées dans la lutte contre le narcotrafic en haute mer.