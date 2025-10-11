États-Unis : l’ancien président Joe Biden sous radiothérapie pour un cancer de la prostate

En Brève

Un porte-parole de l’ex-président américain a indiqué à l’AFP samedi 11 octobre que Joe Biden suit un protocole de radiothérapie associé à un traitement hormonal pour combattre son cancer de la prostate. Agé de 82 ans et ayant renoncé à se représenter en 2024 en raison d’inquiétudes sur son état de santé, le démocrate avait révélé en mai être atteint d’une forme « agressive » de cancer de la prostate avec des métastases osseuses, évaluée à 9 sur l’échelle de Gleason — qui mesure l’agressivité des tumeurs prostatiques jusqu’à 10 — selon les services de l’ancien président. La radiothérapie, précise l’American Cancer Society, utilise des rayons à haute énergie ou des particules pour détruire les cellules cancéreuses et s’emploie à différents stades du cancer de la prostate, tandis que l’hormonothérapie vise à réduire les androgènes ou à les empêcher de stimuler la croissance des cellules tumorales. Après avoir dit d’abord être « attristé » par l’annonce en mai, Donald Trump a ensuite laissé entendre que le diagnostic était connu de longue date et a ordonné en juin l’ouverture d’une enquête visant l’entourage de Joe Biden, soupçonné d’avoir dissimulé un déclin physique et cognitif.

