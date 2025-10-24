États-Unis: la paralysie budgétaire menace la publication de l’inflation d’octobre

En Brève

La paralysie budgétaire de l’État fédéral, en place depuis le début du mois, pourrait empêcher la publication des données d’inflation pour octobre, a averti vendredi 24 octobre la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, qui s’est dite par ailleurs satisfaite d’un indice des prix à la consommation (CPI) « en-deçà des attentes » pour septembre. Dans un message publié sur X, elle a imputé la situation aux démocrates et estimé que cette interruption risquait de priver les entreprises, les marchés, les familles et la Réserve fédérale des informations nécessaires.