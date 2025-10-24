En Brève

États-Unis: la paralysie budgétaire menace la publication de l’inflation d’octobre

La paralysie budgétaire de l’État fédéral, en place depuis le début du mois, pourrait empêcher la publication des données d’inflation pour octobre, a averti vendredi 24 octobre la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, qui s’est dite par ailleurs satisfaite d’un indice des prix à la consommation (CPI) « en-deçà des attentes » pour septembre. Dans un message publié sur X, elle a imputé la situation aux démocrates et estimé que cette interruption risquait de priver les entreprises, les marchés, les familles et la Réserve fédérale des informations nécessaires.

