États-Unis : la Nasa annonce que le lancement d’Artémis 2 ne pourra pas avoir lieu en mars pour problèmes techniques

Jared Isaacman a annoncé samedi 21 février 2026 que le décollage de la mission Artémis II, initialement envisagé pour mars, ne pourra pas avoir lieu comme prévu. Selon son message publié sur X, des difficultés techniques touchant la fusée destinée à emmener des astronautes autour de la Lune ont rendu impossible le maintien du calendrier.

Ces ennuis obligent la Nasa à ramener le lanceur dans le bâtiment d’assemblage afin d’y effectuer des vérifications et des réparations, a-t-il précisé. Le retrait du véhicule de la rampe de lancement rend ainsi caduque la fenêtre de départ programmée pour le mois de mars.

Artémis II devait marquer le retour d’équipages humains en mission circumlunaire pour la première fois depuis plus de cinquante ans, ce qui fait de ce report un coup d’arrêt significatif pour le calendrier lunaire américain. La suspension des opérations extérieures sur le lanceur prolonge la phase de préparation et repousse la suite des opérations.

Sur X, Isaacman a expliqué que la décision avait été prise pour garantir la sécurité et la fiabilité du lanceur avant tout envol habité. Les équipes techniques vont désormais procéder à des inspections approfondies et à des interventions ciblées pour corriger les anomalies identifiées.

Impact sur le calendrier et perspectives

Le retour du véhicule dans l’atelier d’assemblage implique des délais supplémentaires dont l’ampleur dépendra de la nature et de la complexité des interventions requises. La Nasa devra réévaluer la trajectoire de préparation et annoncer ultérieurement une nouvelle date de lancement, en tenant compte des tests à réaliser.

Ce contretemps intervient alors que le programme Artémis concentre une attention internationale importante : toute modification de calendrier suscite des ajustements logistiques et opérationnels pour les équipes au sol, les partenaires et les observateurs. Les prochains jours seront consacrés à établir l’étendue des réparations et à définir une feuille de route mise à jour.