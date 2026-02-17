États-Unis : la maire de Los Angeles demande la démission du patron des JO 2028 dans l’affaire Epstein

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a publiquement demandé au président du comité d’organisation des Jeux olympiques de 2028, Casey Wasserman, de quitter ses fonctions après la parution de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein dans lesquels son nom apparaît. Cette prise de position marque un durcissement de la part de l’élue face au retentissement médiatique du dossier.

Interrogée lors d’une interview diffusée le lundi 16 février 2026, Karen Bass a précisé qu’elle n’avait pas le pouvoir de le destituer mais que, à titre personnel, elle estimait que M. Wasserman devait démissionner afin de préserver l’image de la ville et la préparation des Jeux. Ses déclarations interviennent après des semaines de débats publics sur la conduite et l’impact politique de la controverse.

Les documents récemment rendus publics contiennent des échanges datant des années 2000 entre M. Wasserman et Ghislaine Maxwell, la complice de Jeffrey Epstein condamnée pour son rôle dans le réseau de trafic sexuel. Le dirigeant d’LA28 a présenté des excuses, affirmant regretter ces correspondances qui, selon lui, remontent à une époque antérieure à la révélation des crimes de Maxwell et Epstein.

Face à la polémique, l’exécutif du comité organisateur a procédé à un examen interne et a conclu que les liens évoqués dans les fichiers ne dépassaient pas ce qui était déjà connu publiquement ; il a donc décidé de maintenir Casey Wasserman à la tête d’LA28. Cette décision, prise par l’instance dirigeante, a suscité une vive réaction parmi certains élus et personnalités locales.

Réactions et conséquences

Le retentissement du scandale a provoqué des départs et des protestations au sein du milieu artistique et sportif : plusieurs talents et clients ont quitté ou menacé de rompre leurs liens avec l’agence fondée par Wasserman, qui a annoncé avoir entamé le processus de vente de son groupe pour réduire les tensions autour de son nom. Ces mouvements ont illustré la pression croissante sur son empire professionnel.

À l’échelle municipale et financière, des voix s’inquiètent des répercussions possibles sur le montage des Jeux — notamment la sécurisation des financements privés et du soutien fédéral — tandis que d’autres acteurs estiment que remplacer le président d’LA28 à ce stade présenterait des risques opérationnels pour l’organisation. Karen Bass a insisté sur sa responsabilité de veiller à ce que Los Angeles soit prête à accueillir des Jeux sûrs et réussis.

La publication des « Epstein files » par le ministère de la Justice, qui a mis à jour des millions de documents, a déclenché une vague d’examens et de démissions à l’international, faisant réapparaître des liaisons anciennes et parfois compromettantes entre personnalités publiques et figures du réseau Epstein. Le dossier continue d’alimenter enquêtes et débats sur la responsabilité et l’éthique des élites.