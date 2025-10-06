États-Unis: la Cour suprême rejette le pourvoi de Ghislaine Maxwell, complice d’Epstein, contre sa condamnation

En Brève

La Cour suprême des États-Unis a rejeté, lundi 6 octobre, le pourvoi de Ghislaine Maxwell, ancienne compagne et complice de Jeffrey Epstein, visant à annuler sa condamnation à vingt ans de prison pour exploitation sexuelle ; dans une décision non motivée, la haute juridiction a ainsi confirmé l’issue du procès de 2022, après qu’en juillet le ministère de la Justice eut fermement contesté ce recours.

