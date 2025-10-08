États-Unis : inculpé sous la pression de Donald Trump, l’ex-directeur du FBI plaide non coupable

En Brève

L’ancien directeur du FBI James Comey a plaidé non coupable mercredi 8 octobre dans une affaire présentée comme une nouvelle étape de la campagne judiciaire de plus en plus agressive menée par le président Donald Trump contre ses adversaires politiques. Inculpé en septembre, sous la pression de Donald Trump, Comey est visé par des accusations d’entrave à une commission d’enquête parlementaire et de fausses déclarations au Congrès.

