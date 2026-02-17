États-Unis : Glyphosate — Monsanto conclut un accord allant jusqu’à 7,25 milliards de dollars pour régler les litiges actuels et futurs

Mardi 17 février 2026, Monsanto — la branche agrochimique du groupe allemand Bayer — a annoncé avoir trouvé un compromis aux États-Unis pouvant atteindre 7,25 milliards de dollars. Ce règlement vise à mettre un terme aux multiples actions judiciaires dirigées contre son désherbant contenant du glyphosate, connu sous la marque Roundup.

Selon la société, l’accord couvre aussi bien les recours déjà engagés que ceux qui pourraient être déposés à l’avenir, offrant ainsi une réponse globale aux demandes d’indemnisation liées au produit.

La validation finale de ce dispositif dépend toutefois d’une homologation judiciaire : l’entente doit recevoir l’aval d’une cour située à Saint-Louis, dans l’État du Missouri, avant de pouvoir être exécutée.

Le montage financier prévoit des paiements limités par des plafonds et organisés de manière dégressive sur une période de vingt-et-un ans, a précisé Monsanto dans un communiqué diffusé au moment de l’annonce.

Une issue après des années de procédures

Pour l’entreprise, ce compromis représente une sortie possible d’une succession de procès qui ont assombri l’image du Roundup, synthèse d’années de litiges autour des risques sanitaires allégués du glyphosate.

Reste maintenant à connaître la décision du tribunal de Saint-Louis, qui déterminera si le plan de versements et les modalités proposées pourront réellement clore les contentieux aux États-Unis.