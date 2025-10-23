En Brève

États-Unis: Eric Adams, maire sortant de New York, soutient l’ex-gouverneur Andrew Cuomo

Le maire sortant de New York, Eric Adams, a apporté jeudi 23 octobre son soutien à l’ancien gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, qui se présente comme candidat indépendant à la succession après avoir perdu la primaire démocrate face au favori des sondages, Zohran Mamdani. Dans une interview au New York Times, Eric Adams, qui a renoncé à se représenter, a déclaré : « Je pense qu’il est impératif de vraiment réveiller les communautés noires et de personnes de couleur qui ont souffert de la gentrification, pour leur faire comprendre à quel point cette élection est importante. » Il a ajouté qu’il « va marcher avec l’ancien gouverneur Andrew Cuomo dans ces quartiers pour les mobiliser. »

