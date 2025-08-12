États-Unis: Donald Trump ordonne le déploiement de la Garde nationale à Washington

Donald Trump a décrété lundi 11 août un état d’urgence à Washington, plaçant le maintien de l’ordre sous contrôle fédéral et déployant la garde nationale. Cette décision intervient alors que les données officielles montrent une criminalité violente au plus bas depuis plus de trente ans dans la capitale américaine.

Lors d’une conférence de presse, le président américain a annoncé la prise en main directe de la sécurité à Washington par les autorités fédérales. Il justifie cette mesure par « une situation d’anarchie complète et totale » et la présence de « gangs violents ». Il a ordonné le déploiement immédiat de 800 militaires de la garde nationale, avec la possibilité d’en envoyer davantage, ainsi que des renforts du FBI et d’autres forces fédérales.

L’initiative s’accompagne d’un message ferme adressé aux sans-abri et aux criminels. Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a exigé que les premiers quittent la capitale « immédiatement ». Il a promis de les reloger « loin de la ville ». « Nous allons vous mettre en prison, là où vous devriez être »; a-t-il déclaré.

Pourtant, le ministère de la Justice du gouvernement Biden a indiqué en janvier que la criminalité violente à Washington avait atteint en 2024 son niveau le plus bas depuis plus de trois décennies. Le ministère du Logement a, de son côté, classé la ville au 15ᵉ rang des métropoles américaines comptant le plus de sans-abri, avec environ 5 600 personnes recensées.

Une politique sécuritaire sous tension

Ce recours au contrôle fédéral est rendu possible par le statut particulier de Washington, qui n’appartient à aucun État et reste soumis à la compétence du Congrès. Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a plusieurs fois menacé de reprendre la main sur la sécurité dans la capitale, allant jusqu’à soutenir un projet de loi visant à réduire l’autonomie de la municipalité.

La maire démocrate Muriel Bowser rejette ces accusations d’insécurité et dénonce une ingérence fédérale injustifiée. « Les statistiques montrent des tendances dans la bonne direction pour chaque catégorie », a-t-elle déclaré, qualifiant d’« exagérées et erronées » les comparaisons avec des pays en guerre. Des dizaines de manifestants se sont d’ailleurs rassemblés lundi devant la Maison Blanche pour exprimer leur opposition.

- Publicité-

En juin dernier, Donald Trump avait déjà ordonné le déploiement de la garde nationale en Californie, contre l’avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom, après des manifestations contre des arrestations d’immigrés. Ce précédent illustre la volonté du président de recourir aux forces fédérales pour imposer sa vision de l’ordre public.