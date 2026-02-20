États-Unis : Donald Trump affirme que la paralysie budgétaire d’octobre-novembre 2025 a coûté au moins deux points de PIB

Le vendredi 20 février 2026, Donald Trump a affirmé publiquement que l’impasse budgétaire survenue en octobre et novembre 2025 aurait fortement pesé sur l’économie américaine, avant même que les statistiques officielles ne soient rendues publiques. Selon l’ancien président, cet épisode d’arrêt partiel a entraîné une perte de croissance significative pour l’année 2025.

Dans un message diffusé sur sa plateforme Truth Social, il a imputé la responsabilité de cette paralysie aux démocrates et a avancé une estimation chiffrée : le « shutdown » aurait retranché au minimum deux points de pourcentage au produit intérieur brut des États‑Unis. Il a également laissé entendre que des manœuvres comparables, bien que moins étendues, étaient en cours.

Ces déclarations intervenaient en amont de la publication des données macroéconomiques officielles, ce qui place ses allégations au cœur d’un débat politique intense. Les chiffres qui seront bientôt publiés par les services statistiques permettront de mesurer, de façon objective, l’ampleur réelle de l’impact économique de la crise budgétaire d’octobre‑novembre 2025.

Sur le plan opérationnel, une interruption prolongée du financement fédéral peut se traduire par des ralentissements d’activité, des perturbations de services publics et une incertitude accrue pour les entreprises et les ménages — effets qui pèsent sur la demande et, in fine, sur la croissance globale.

Polémique politique et incertitudes techniques

Sur le plan politicien, la mise en cause directe des démocrates par Donald Trump s’inscrit dans une stratégie visant à faire porter la responsabilité du ralentissement économique sur l’opposition. Une telle rhétorique alimente la polarisation autour des questions budgétaires et redistribue les accusations à quelques semaines ou mois des échéances législatives qui suivent.

Du côté des spécialistes, il est rappelé que chiffrer précisément l’effet d’un arrêt partiel sur le PIB réclame des analyses détaillées : il faut isoler les effets temporaires des tendances sous‑jacentes, prendre en compte des mesures compensatoires et analyser l’impact sectoriel (administration, consommation, investissement). Une simple estimation brute ne suffit pas à établir un lien de causalité incontestable.

Par ailleurs, l’annonce publique de telles affirmations avant la diffusion des données officielles peut influencer le calendrier politique et les perceptions des marchés. Les acteurs économiques suivent de près ces publications statistiques, qui servent de référence pour évaluer l’ampleur des chocs et orienter les décisions de politique monétaire et budgétaire.