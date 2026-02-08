États-Unis : Départ du directeur général du Washington Post après de vastes suppressions d’emplois

Le Washington Post a fait savoir, samedi 7 février, que Will Lewis quittait immédiatement ses fonctions de directeur général et de directeur de la publication. Cette décision intervient quelques jours après l’annonce d’un vaste plan de suppressions d’emplois au sein du quotidien, qui reste la propriété de Jeff Bezos.

Dans un message envoyé aux collaborateurs — message qui a ensuite été partagé sur les réseaux sociaux par un journaliste du journal — Lewis explique qu’il juge ce moment approprié pour se retirer. Sa communication interne a été rendue publique, attirant l’attention sur la coïncidence temporelle entre son départ et la restructuration en cours.

Le quotidien a précisé que Jeff D’Onofrio, en poste depuis l’an dernier à la tête des finances du Washington Post, assurera désormais l’intérim. Le journal a confirmé ce changement de direction dans un communiqué publié après l’annonce du départ de Lewis.

Un changement de gouvernance au cœur d’une réorganisation

La transition s’inscrit dans un contexte de remaniement important au sein de la rédaction, marqué par des réductions d’effectifs significatives. Si le communiqué officiel reste sobre sur les motifs détaillés du départ, l’enchaînement des événements alimente les interrogations sur la stratégie future du média.

Pour l’heure, la direction met en avant la continuité opérationnelle et la désignation rapide d’un successeur pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Jeff D’Onofrio, dont le rôle financier a été central depuis son arrivée, hérite d’une mission délicate : piloter l’organisation alors qu’elle fait face à des choix économiques lourds et à l’attention du public.

À l’intérieur du journal comme à l’extérieur, ce remplacement soulève des questions sur l’équilibre entre impératifs financiers et indépendance éditoriale, alors que le Washington Post tente d’ajuster son modèle face aux défis actuels du secteur de la presse.