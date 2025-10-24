États-Unis-Canada : Trump rompt les négociations commerciales avec Ottawa

En Brève

Le jeudi 23 octobre 2025, le président américain Donald Trump a annoncé la rupture immédiate des négociations commerciales avec le Canada, accusant les autorités canadiennes d’avoir déformé les propos de son prédécesseur Ronald Reagan dans une campagne publicitaire visant à dénoncer la hausse des droits de douane entre les deux pays. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, M. Trump a écrit : « Compte tenu de leur comportement scandaleux, TOUTES LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LE CANADA SONT PAR LA PRÉSENTE ROMPUES. »