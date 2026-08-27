États-Unis : après l’accord de Meta, l’ONU réclame des règles pour tous les réseaux sociaux

L’accord conclu par Meta avec 52 procureurs généraux américains prévoit, sous réserve d’une validation judiciaire, de nouvelles protections par défaut pour les moins de 18 ans sur Instagram et Facebook.

Meta a annoncé le 26 août 2026 un accord avec un groupe bipartisan de 52 procureurs généraux d’États, de territoires américains et du district de Columbia, qui prévoit de nouvelles protections pour les mineurs sur Instagram et Facebook. Le dispositif, encore soumis à l’approbation d’un juge, doit s’appliquer pendant l’essentiel des dix prochaines années dans les juridictions participantes.

Les mesures prévues comprennent une limite quotidienne par défaut de deux heures, un blocage entre minuit et 6 heures, la désactivation par défaut des notifications scolaires entre 8 heures et 15 heures, un renforcement de la vérification de l’âge et le masquage des mentions « j’aime ». Elles visent automatiquement les utilisateurs de moins de 18 ans.

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a réagi le 27 août en estimant que les enfants ne devraient pas avoir à attendre une action en justice pour être protégés en ligne. Il a appelé à généraliser à l’ensemble du secteur une conception des plateformes centrée sur la sécurité des mineurs.

L’accord vise aussi les concurrents de Meta. Une part de 30 % du paiement prévu n’est exigible que si YouTube et TikTok adoptent des protections comparables et versent des montants financiers équivalents.