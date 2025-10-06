Eswatini : 10 migrants expulsés des États-Unis incarcérés

En Brève

L’Eswatini a accueilli 10 personnes expulsées par les États-Unis dans le cadre du programme américain de transfert de migrants vers des pays tiers, ont annoncé lundi les services pénitentiaires du royaume, précisant leur placement en détention sans divulguer identité ni nationalité. Un premier groupe de cinq migrants avait déjà été transféré depuis les États-Unis mi-juillet ; l’un de ses membres a depuis regagné la Jamaïque.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ