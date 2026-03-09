Ester Expósito prononce « Voulez-vous coucher avec moi ? » en direct à la télé

Ester Expósito, l’actrice espagnole révélée par la série Elite, a de nouveau focalisé l’attention des médias lors de son passage à la Paris Fashion Week : une ancienne séquence diffusée dans la « Boîte à Questions » de Canal+ a été remise en lumière, et la vidéo où elle décline quelques expressions françaises a circulé massivement sur les réseaux sociaux.

Connue internationalement pour son rôle dans la série à succès, Ester Expósito est une figure régulière des événements mode et bénéficie d’une importante audience sur les plateformes numériques. Chacune de ses apparitions publiques suscite des commentaires et reprises médiatiques, ce qui explique la rapidité avec laquelle une séquence ancienne peut retrouver de la visibilité en ligne.

Ce regain d’intérêt intervient alors que la comédienne se trouvait à Paris pour les défilés. Outre ses allées et venues sur les podiums, son image alimente régulièrement des discussions sur sa vie privée et sa présence dans l’univers de la mode, rappelle la reprise de la vidéo par la chaîne.

La séquence republiée par Canal+

La séquence en question provient de la rubrique culte de Canal+, la Boîte à Questions, qui met en scène des invités répondant à des questions courtes et souvent décalées face caméra. Dans l’extrait rediffusé, on interroge Ester Expósito sur sa connaissance du français et des expressions courantes dans la langue.

Devant la caméra, l’actrice indique apprécier la langue française et cite quelques formules qu’elle connaît. Elle mentionne notamment « Je t’aime » puis, en guise d’exemple plus osé, l’expression « Voulez‑vous coucher avec moi ? », devenue célèbre mondialement en grande partie grâce au tube « Lady Marmalade », largement diffusé et repris au fil des décennies.

La republication de cette courte séquence par Canal+ a été relayée sur les réseaux sociaux, où les internautes ont commenté à la fois la spontanéité de la réponse et le clin d’œil à une expression devenue culturelle. La vidéo, bien que non récente, a ainsi retrouvé un écho important auprès des comptes qui suivent l’actualité des célébrités et de la mode.

La présence d’Ester Expósito à la Fashion Week parisienne s’inscrit dans la continuité de ses participations passées à des événements de mode internationaux. La Fashion Week, rendez‑vous incontournable pour les maisons et les personnalités du cinéma, de la musique et du lifestyle, catalyse régulièrement l’exposition médiatique des invités présents.

Sur les réseaux sociaux, la comédienne demeure très suivie : chacune de ses prises de parole ou apparitions publiques est susceptible d’être captée, remontée et rediffusée, comme l’illustre la résurgence de cette ancienne séquence issue de la Boîte à Questions.