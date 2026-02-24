Estelle Dossin sur TBT9 : rester ami avec son partenaire, son conseil pour garder l’amour

Mariés au premier regard fête en 2026 ses dix ans sur M6 et a popularisé un format radical : deux inconnus sont mis en couple et se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage. Parmi les visages devenus incontournables du programme, la psychologue clinicienne Estelle Dossin s’est imposée comme l’experte chargée d’analyser la compatibilité des candidats et de prodiguer des conseils sur la vie à deux.

Le principe de l’émission, lancée en 2016, repose sur un dispositif de matching et un suivi des couples après la cérémonie, spectacle qui séduit autant qu’il divise. Au fil des saisons, l’encadrement des participants a évolué : Marie Tapernoux, sexologue et thérapeute de couple, est aujourd’hui aux côtés de la psychologue, en remplacement de Gilbert Bou Jaoudé, pour accompagner et évaluer les candidats.

Estelle Dossin est entrée dans l’aventure à partir de la saison 3, en 2019, et sa présence régulière à l’antenne a renforcé sa visibilité médiatique. À la fois interlocutrice des participants et commentatrice du couple, elle intervient aussi hors du cadre de l’émission, sur des plateaux télé et radios, pour expliquer ses approches et ses prises de position sur les relations amoureuses.

Le parcours et les conseils d’Estelle Dossin pour durer à deux

Psychologue clinicienne et psychanalyste de formation, Estelle Dossin a travaillé au début de sa carrière pour Civipol, un service du ministère de l’Intérieur, où elle a exercé en 2007 pendant deux ans des missions d’audit liées au recrutement des forces de l’ordre, selon les informations publiées par Gala. Elle a depuis complété son activité par des interventions médiatiques et la publication de deux ouvrages consacrés au développement personnel et aux questions amoureuses.

Sa notoriété lui vaut des invitations régulières : elle est apparue sur des chaînes comme BFM-TV, a participé à des documentaires tels que Enquêtes criminelles et a rejoint en 2022 l’équipe de chroniqueurs des Grosses Têtes présentée par Laurent Ruquier. Ces prises de parole multiplient les occasions pour elle d’expliciter sa méthode d’analyse des couples et ses recommandations pratiques.

Sur le plateau de TBT9, invité par Cyril Hanouna, Estelle Dossin a résumé plusieurs principes destinés à aider à trouver et à conserver l’amour. Elle insiste d’abord sur la nécessité de savoir ce que l’on souhaite vraiment chez un partenaire, tout en avertissant contre l’élaboration d’une liste de critères trop exhaustive qui réduit les chances de rencontre. Elle formule ensuite un conseil central pour la pérennité d’un couple : « Pour garder l’amour, je pense qu’il faut rester ami avec son partenaire. C’est le pilier d’une relation, c’est l’amicalité », a-t-elle déclaré dans le talk-show.