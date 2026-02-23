Estelle Dossin : la sexualité du couple évolue après les débuts

Le retour de Mariés au premier regard est prévu ce lundi 23 février 2026 : les téléspectateurs retrouveront seize nouveaux candidats et la psychologue experte Estelle Dossin, attendue pour commenter une saison qui promet rebondissements et émotions. L’émission, qui repose sur une méthode de matching scientifique et des rencontres décidées par des experts, revient sur le petit écran avec la promesse d’expériences humaines fortes et de confrontations publiques entre familles et candidats.

Format phare du dating à l’aveugle, Mariés au premier regard juxtapose observation clinique et émotion brute : des tests et données collectées auprès des candidats servent de base aux équipes d’experts qui établissent des compatibilités, puis organisent des unions dont la première rencontre a lieu le jour du mariage. Ce dispositif, qui met les participants face à l’inconnu et à la pression sociale, reste au cœur des discussions et des polémiques autour du programme.

Avant le lancement de la saison, Estelle Dossin est revenue sur le dispositif et ses enjeux lors de son passage dans l’émission Buzz TV, jeudi 19 février 2026. La psychologue a relativisé l’importance exclusive de l’apparence physique dans les relations en déclarant : “Trouver l’amour n’est pas inhérent au physique”, un positionnement qui s’inscrit dans la logique même du programme où des critères multiples sont pris en compte pour tenter d’assembler des duos.

Les pistes d’Estelle Dossin pour entretenir une relation

Sur le plateau de Buzz TV, Estelle Dossin a participé au “Love Quiz” animé par Sarah Lecoeuvre et a livré plusieurs éléments de réflexion sur la pérennité d’un couple. Selon elle, l’un des ingrédients essentiels d’une relation durable est l’amitié entre partenaires. “L’amicalité”, a-t-elle résumé, précisant que la complicité et la capacité à rire ensemble constituent des socles importants. Elle a ajouté que les disputes n’étaient pas nécessairement destructrices si le couple conserve son objectif commun et se rappelle les raisons initiales de son engagement.

La psychologue a également abordé la gestion des frustrations et des désaccords, qu’elle identifie comme des défis contemporains, notamment chez les jeunes. “Forcément, on n’est pas toujours d’accord. Et se séparer parce qu’on n’est pas d’accord, ça n’a pas de sens”, a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité d’élaborer les conflits plutôt que d’en faire un motif systématique de rupture.

Interrogée sur la place de la sexualité au sein du couple, Estelle Dossin a décrit la phase initiale d’une relation comme intensément charnelle. “Au début évidemment, quand on vient de se rencontrer, c’est tout feu tout flamme, on est toujours grimpé l’un sur l’autre, il y a un truc qui est vraiment charnel, très animal”, a-t-elle expliqué, en lien avec les effets hormonaux qui favorisent l’attachement. Elle note ensuite que l’euphorie des débuts s’apaise naturellement avec le temps, le quotidien et l’élargissement du cercle social, ce qui modifie la libido.

Face à l’inquiétude récurrente de ses patients — “Est-ce que c’est normal de moins faire l’amour au bout d’un an qu’au tout début ?” — Estelle Dossin a répondu de manière affirmative : “Oui, en fait !” Elle a précisé que le cas le plus préoccupant reste les couples dont la sexualité ne varie jamais, et elle a conclu son intervention par un conseil simple : ne pas “se comparer aux autres”.