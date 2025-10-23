Espagne : un corps découvert un an après les inondations meurtrières d’octobre 2024

En Brève

Le corps d’un disparu des inondations d’octobre 2024 dans la région de Valence, en Espagne, a été retrouvé presque un an jour pour jour après la catastrophe, a indiqué jeudi 23 octobre le tribunal de Valence. « Des analyses ADN confirment que le corps retrouvé mardi dernier à Manises appartient à l’homme disparu à Pedralba lors des inondations », précise le communiqué, ajoutant que le bilan reste inchangé à 229 morts à Valence, ce décès ayant déjà été comptabilisé par les autorités.