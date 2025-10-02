Espagne: nouvelle demande de renvoi devant un jury pour l’épouse du Premier ministre

En Brève

Le juge Juan Carlos Peinado, qui avait déjà requis le renvoi devant un jury de Begoña Gómez — l’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez — pour détournement de fonds publics, a étendu jeudi 2 octobre sa demande à d’autres dossiers distincts, selon un document judiciaire consulté. L’enquête menée depuis plusieurs mois par le magistrat motive, selon ce texte, la saisine d’un jury populaire pour un éventuel nouveau procès visant notamment des faits de corruption dans le secteur privé et de trafic d’influence. Cette réquisition est susceptible d’appel.