Espagne : cinq morts dans un incendie près de Barcelone

Lundi 16 février 2026, un incendie s’est déclaré dans un immeuble de Manlleu, à environ soixante kilomètres au nord-est de Barcelone. Les services d’incendie de Catalogne ont annoncé que le sinistre a coûté la vie à cinq personnes et qu’il a fait quatre blessés légers.

Le début du foyer a été localisé dans un local de rangement de l’immeuble, selon les secours. L’alerte est survenue dans la soirée et les pompiers sont intervenus rapidement, a-t-on précisé dans un communiqué diffusé tard dans la nuit.

Sur place, les équipes ont mené des opérations de sauvetage et de mise en sécurité des lieux. Les quatre personnes légèrement blessées ont reçu des soins et n’ont pas été signalisées comme étant en danger de mort, d’après les premières informations transmises par les autorités.

Les circonstances exactes du sinistre restent à déterminer. Les pompiers et les services compétents ont indiqué qu’une enquête serait ouverte afin d’établir l’origine et le déroulé de l’incendie.

Intervention des autorités et mesures à venir

Les autorités locales et les équipes techniques doivent se rendre sur les lieux pour procéder aux expertises nécessaires et sécuriser l’immeuble. Des investigations vont notamment porter sur l’origine du feu et sur d’éventuelles défaillances techniques ou matérielles.

La municipalité et les services d’urgence se coordonneront pour apporter une assistance aux personnes affectées et organiser les mesures d’urgence requises au lendemain de l’incendie.