Ersin Tatar battu à la présidentielle chypriote turque

En Brève

Le président chypriote turc sortant, Ersin Tatar — soutenu par le président turc Recep Tayyip Erdogan — a été battu lors de l’élection présidentielle organisée dimanche 19 octobre à Chypre-Nord, a annoncé le président du Haut conseil électoral chypriote turc. Le candidat de l’opposition, Tufan Erhürman, a remporté la présidence de la République turque de Chypre-Nord (RTCN) avec 62,76 % des voix, contre 35,81 % pour Ersin Tatar; la RTCN n’est reconnue internationalement que par la Turquie.

