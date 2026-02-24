Eric Dane visé par une accusation d’harcèlement: « C’était un tyran »

Eric Dane, âgé de 53 ans, est décédé le 19 février 2026 des suites de la maladie de Charcot (SLA). À ses côtés, sa femme Rebecca Gayheart et leurs deux filles l’ont veillé jusqu’au dernier instant. L’annonce de sa disparition a suscité une onde d’émotion sur les réseaux sociaux, notamment parmi les fans de Grey’s Anatomy et les professionnels du cinéma, plusieurs collègues ayant publiquement salué son courage et rendu hommage à sa mémoire.

Connu du grand public pour son rôle au sein de la distribution de Grey’s Anatomy, Eric Dane avait fait part de son combat contre la sclérose latérale amyotrophique, communément appelée maladie de Charcot, une pathologie neurodégénérative qui affecte progressivement les neurones moteurs. Les témoignages de soutien se sont multipliés dès l’annonce de son diagnostic, parmi lesquels celui d’Ellen Pompeo, qui lui avait écrit dès l’annonce : « Je suis là si tu as besoin de parler », puis l’avait accompagné publiquement lors d’un gala consacré à la lutte contre la SLA.

Sur les réseaux et dans la presse, plusieurs anciens partenaires de plateau ont partagé souvenirs et messages personnels, soulignant à la fois la personnalité et l’humour d’Eric Dane, ainsi que l’impact de sa maladie sur sa vie et sa carrière.

Patrick Dempsey salue le courage d’Eric Dane

Parmi les hommages, Patrick Dempsey, désormais associé à l’emblématique Dr. Derek Shepherd, a multiplié les marques d’affection et d’admiration. Dans un entretien paru en janvier dans Parade, il évoquait leur lien et la difficulté de proposer certains projets à Eric en raison de l’évolution de sa santé, précisant que l’acteur était « pratiquement impossible » à caster pour Memory of a Killer. Il ajoutait toutefois qu’ils continuaient d’échanger régulièrement par textos et appels.

Après l’annonce du décès, Patrick Dempsey est revenu sur la force morale dont il estime qu’Eric a fait preuve. Il a déclaré sur Magic FM : « C’est une perte dévastatrice. […] C’est incroyable à quel point il a fait preuve de courage face à la maladie », rendant un hommage chargé d’émotion et rappelant leur correspondance régulière.

Plusieurs autres comédiens de la série ont réagi publiquement. Kevin McKidd a adressé un message sobre : « repose en paix, mon pote ». James Pickens Jr., Sarah Drew et Kim Raver ont également exprimé leur peine et partagé des souvenirs de tournage, Kim Raver évoquant « une lumière » présente chez l’acteur sur le plateau et dans sa vie familiale. Katherine Heigl a, pour sa part, publié un hommage personnel, se disant reconnaissante d’avoir connu « la lumière d’Eric ».

Parallèlement aux hommages, une ancienne figurante, Laura Ann Tull, a publié sur Threads des accusations de harcèlement concernant des faits remontant aux années 2000, affirmant avoir porté plainte et déclaré avoir fait un signalement auprès de la production. Elle décrit Eric Dane comme « un tyran » et relate des comportements dont elle affirme avoir été victime alors qu’elle se remettait d’un cancer et d’une maladie auto-immune. Aucun élément officiel n’a confirmé ces accusations à ce jour. Les médias rappellent par ailleurs que le départ d’Eric Dane de la série en 2012 a été officiellement expliqué par des « décisions créatives ». Cette révélation a provoqué de vives réactions, certains fans contestant le moment choisi pour la rendre publique.