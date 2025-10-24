En Brève

Équateur: Noboa dit avoir été visé par une tentative d’empoisonnement au chocolat

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
810 vues
Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.
La suite après la publicité
Publicité

Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré, jeudi 23 octobre, qu’une tentative d’empoisonnement avait été perpétrée à son encontre au moyen de chocolats et d’une confiture contaminés par «trois produits chimiques», remis lors d’un événement public. Dans une interview accordée à CNN, il a affirmé que la présence de ces composés «en forte concentration ne peut pas être non-intentionnelle» et précisé que les autorités avaient porté plainte en présentant des éléments de preuve sur la concentration des trois substances.

À NE PAS MANQUER