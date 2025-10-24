Équateur: Noboa dit avoir été visé par une tentative d’empoisonnement au chocolat

En Brève

La suite après la publicité

Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré, jeudi 23 octobre, qu’une tentative d’empoisonnement avait été perpétrée à son encontre au moyen de chocolats et d’une confiture contaminés par «trois produits chimiques», remis lors d’un événement public. Dans une interview accordée à CNN, il a affirmé que la présence de ces composés «en forte concentration ne peut pas être non-intentionnelle» et précisé que les autorités avaient porté plainte en présentant des éléments de preuve sur la concentration des trois substances.