Équateur : Noboa affirme une tentative d’empoisonnement par des chocolats

Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré, jeudi 23 octobre, avoir fait l’objet d’une tentative d’empoisonnement après avoir reçu des chocolats et une confiture contaminés par « trois produits chimiques » lors d’un événement public. Dans une interview accordée à CNN, M. Noboa a estimé que la présence de ces composés en forte concentration ne pouvait être accidentelle; il a indiqué avoir déposé plainte et transmis les preuves aux autorités.

