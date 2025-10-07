Équateur : cortège présidentiel attaqué lors d’une manifestation, président indemne (gouvernement)

En Brève

Le président équatorien Daniel Noboa est sorti indemne d’une attaque visant son cortège dans le sud du pays, a annoncé mardi 7 octobre le gouvernement. La ministre de l’Environnement et de l’Énergie, Inés Manzano, a indiqué que quelque 500 personnes avaient lancé des pierres contre le convoi et que des traces de balles étaient visibles sur le véhicule présidentiel. La présidence, sur le réseau X, a qualifié l’événement « d’attaque » et diffusé une vidéo montrant des projectiles être lancés sur une voiture.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Cet incident intervient dans le contexte de manifestations indigènes contre le gouvernement, qui ont entraîné un mort et conduit le président Noboa à décréter l’état d’urgence dans dix des 24 provinces. La Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (Conaie) a lancé fin septembre des mobilisations et des blocages de routes pour protester contre la suppression de la subvention sur le diesel, dont le prix est passé de 1,80 à 2,80 dollars le gallon.