Environ 900 000 habitants évacués de Gaza-ville, selon le ministre israélien de la Défense

En Brève

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé dimanche 5 octobre qu’environ 900 000 habitants avaient évacué Gaza-ville, où l’armée israélienne mène des opérations visant à déloger des combattants du Hamas. Katz a imputé cette sortie massive à la décision d’occuper Gaza, à l’effondrement de plusieurs immeubles et à l’intensité des manœuvres militaires, indiquant que ces mouvements de population poussent les civils vers le sud et exercent une pression sur le Hamas et ses soutiens.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Avant le lancement des opérations dans le nord du territoire palestinien, l’ONU estimait à environ un million le nombre de personnes résidant à Gaza-ville et dans ses environs.