Entretien en cours entre Zelensky et Trump, annonce la présidence ukrainienne

En Brève

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’entretient actuellement avec son homologue américain Donald Trump, a annoncé samedi 11 octobre sur Telegram le chef de l’administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak, selon l’AFP; cet échange intervient au lendemain de l’une des plus importantes attaques russes visant le réseau énergétique ukrainien, et fait suite à l’appel lancé par M. Zelensky lors d’une conférence de presse le 10 octobre à Kiev, où il avait demandé à Donald Trump de «faire pression» sur Vladimir Poutine afin de mettre fin aux attaques aériennes contre l’Ukraine.

