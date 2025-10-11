En Brève

Entretien en cours entre Zelensky et Trump, annonce la présidence ukrainienne

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
891 vues

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’entretient actuellement avec son homologue américain Donald Trump, a annoncé samedi 11 octobre sur Telegram le chef de l’administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak, selon l’AFP; cet échange intervient au lendemain de l’une des plus importantes attaques russes visant le réseau énergétique ukrainien, et fait suite à l’appel lancé par M. Zelensky lors d’une conférence de presse le 10 octobre à Kiev, où il avait demandé à Donald Trump de «faire pression» sur Vladimir Poutine afin de mettre fin aux attaques aériennes contre l’Ukraine.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER