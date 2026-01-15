Accueil En Brève Entrées irrégulières dans l’UE en recul de 26% en 2025 selon Frontex

Le nombre de passages irréguliers de migrants aux frontières de l’Union européenne a diminué de 26 % en 2025 par rapport à l’année précédente, a annoncé jeudi 15 janvier l’agence européenne Frontex. Selon le communiqué, les détections de franchissements irréguliers des frontières extérieures de l’UE se sont établies à près de 178 000, un niveau inférieur de plus de moitié à celui enregistré en 2023 et le plus bas depuis 2021.