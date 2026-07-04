World Cup 2026: Paraguay and France Level at Halftime (0-0)

Paraguay and France were locked at 0-0 at halftime in their 2026 World Cup match, with little to separate the sides statistically.
Paraguay – France has reached halftime at the 2026 World Cup, with Paraguay and France level at 0-0.
The numbers, however, paint a more nuanced first half. Paraguay had the ball with 20% possession and tried their luck more often, with 2 shots compared with 5 for France. In the decisive area, the shots-on-target count stands at 0 for Paraguay and 0 for France. The xG figures remain close, with 0.05 for Paraguay and 0.15 for France.
First-half incidents Yellow card – B. Barcola (France, 19th) A still-fragile balance
Paraguay and France go back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set-piece can quickly alter the course of the match.
Paraguay
Half-time
0-0
Lincoln Financial Field France
04/07/2026 22:00
·
Round of 16
Fil du match
19' Carton jaune - B. Barcola France, 19e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Paraguay 0 / France 0 Tirs : Paraguay 2 / France 5 Possession : Paraguay 20% / France 80% Corners : Paraguay 0 / France 7 Fautes : Paraguay 4 / France 6 Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1 Passes : Paraguay 75 / France 288 Precision des passes : Paraguay 57% / France 92% xG : Paraguay 0.05 / France 0.15
View match details for Canada - Morocco
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
20' Carton jaune - R. Halhal Maroc, 20e 22' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 22e 40' Carton jaune - A. Hakimi Maroc, 40e 40' Carton jaune - R. Laryea Canada, 40e 43' Carton jaune - J. David Canada, 43e 45' Carton jaune - A. Ounahi Maroc, 45e 45+6' Carton jaune - B. El Khannouss Maroc, 45+6e 49' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 49e 50' ⚽ But - A. Ounahi (passe A. Hakimi) Maroc, 50e 63' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) Maroc, 63e 63' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 63e 63' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) Canada, 63e 67' Carton jaune - C. Larin Canada, 67e 78' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David) Canada, 78e 79' ↑↓ Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg) Canada, 79e 82' ⚽ But - A. Ounahi (passe B. Diaz) Maroc, 82e 87' ↑↓ Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane) Maroc, 87e 87' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 87e 87' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace J. Nelson) Canada, 87e 87' ↑↓ Remplacement - N. Sigur (remplace J. Osorio) Canada, 87e 90+8' ⚽ But - S. Rahimi (passe B. Diaz) Maroc, 90+8e
Line-ups
Starters 11
16
Maxime Crépeau
Goalkeeper
2
Alistair Johnston
Defender
15
Moise Bombito
Defender
4
Luc De Fougerolles
Defender
22
Richie Laryea
Defender
17
Tajon Buchanan
Midfielder
23
Niko Sigur
Midfielder
7
Stephen Eustaquio
Midfielder
20
Ali Ahmed
Midfielder
10
Jonathan David
Forward
12
Tani Oluwaseyi
Forward
Substitutes 14
18
Owen Goodman
1
Dayne St. Clair
5
Joel Waterman
19
Alphonso Davies
3
Alfie Jones
13
Derek Cornelius
21
Jonathan Osorio
6
Mathieu Choinière
14
Jacob Shaffelburg
25
Nathan-Dylan Saliba
11
Liam Millar
24
Promise David
9
Cyle Larin
26
Jayden Nelson
Starters 11
1
Yassine Bounou
Goalkeeper
2
Achraf Hakimi
Defender
14
Issa Diop
Defender
25
Redouane Halhal
Defender
3
Noussair Mazraoui
Defender
6
Ayyoub Bouaddi
Midfielder
24
Neil El Aynaoui
Midfielder
10
Brahim Díaz
Midfielder
8
Azzedine Ounahi
Midfielder
23
Bilal El Khannouss
Midfielder
11
Ismael Saibari
Forward
Substitutes 15
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
18
Chadi Riad
17
Amine Sbai
4
Sofyan Amrabat
15
Samir El Mourabet
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Match stats
Tirs cadres : Canada 2 / Morocco 2 Tirs : Canada 6 / Morocco 2 Possession : Canada 39% / Morocco 61% Corners : Canada 7 / Morocco 1 Fautes : Canada 19 / Morocco 8 Cartons jaunes : Canada 4 / Morocco 4 Passes : Canada 268 / Morocco 440 Precision des passes : Canada 75% / Morocco 85% xG : Canada 0.56 / Morocco 0.09
Key players
Azzedine Ounahi (Morocco) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Achraf Hakimi (Morocco) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Yassine Bounou (Morocco) : note 7, 2 arret(s) Noussair Mazraoui (Morocco) : note 7.5 Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.3 Issa Diop (Morocco) : note 7.3 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.2 Redouane Halhal (Morocco) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Absences & injuries
I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Head-to-head
01/12/2022 Canada 1-2 Morocco (World Cup)
04/07
Round of 16
Canada
Finished
0-3
NRG Stadium Morocco
View match details for Paraguay - France
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
19' Carton jaune - B. Barcola France, 19e
Line-ups
Starters 11
12
Orlando Gill
Goalkeeper
4
Juan Cáceres
Defender
2
Gustavo Velázquez
Defender
15
Gustavo Gómez
Defender
3
Omar Alderete
Defender
6
Junior Alonso
Defender
10
Miguel Almirón
Midfielder
8
Diego Gómez
Midfielder
14
Andrés Cubas
Midfielder
23
Matías Galarza
Midfielder
19
Julio Enciso
Forward
Substitutes 15
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
13
José Canale
26
Alexandro Maidana
11
Mauricio
16
Damián Bobadilla
20
Braian Ojeda
24
Gustavo Caballero
17
Alejandro Romero
7
Ramón Sosa
9
Antonio Sanabria
18
Alex Arce
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
17
William Saliba
Defender
3
Lucas Digne
Defender
6
Manu Koné
Midfielder
14
Adrien Rabiot
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
12
Bradley Barcola
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
23
Robin Risser
1
Brice Samba
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
19
Theo Hernández
21
Lucas Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
22
Jean-Philippe Mateta
Match stats
Tirs cadres : Paraguay 0 / France 0 Tirs : Paraguay 2 / France 5 Possession : Paraguay 20% / France 80% Corners : Paraguay 0 / France 7 Fautes : Paraguay 4 / France 6 Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1 Passes : Paraguay 75 / France 288 Precision des passes : Paraguay 57% / France 92% xG : Paraguay 0.05 / France 0.15
Key players
Andrés Cubas (Paraguay) : note 7.2 Dayot Upamecano (France) : note 7 Bradley Barcola (France) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Gustavo Velázquez (Paraguay) : note 6.9 Mike Maignan (France) : note 6.9 Jules Koundé (France) : note 6.9 William Saliba (France) : note 6.9 Kylian Mbappé (France) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
02/06/2017 France 5-0 Paraguay (Friendlies)
04/07
Round of 16
Paraguay
Half-time
0-0
Lincoln Financial Field France
View match details for Brazil - Norway
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
05/07
Round of 16
Brazil
Upcoming
21:00
MetLife Stadium Norway
View match details for Mexico - England
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
06/07
Round of 16
Mexico
Upcoming
01:00
Estadio Banorte England
View match details for Portugal - Spain
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
06/07
Round of 16
Portugal
Upcoming
20:00
Dallas Stadium Spain
View match details for United States - Belgium
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
07/07
Round of 16
United States
Upcoming
01:00
Lumen Field Belgium
View match details for Argentina - Egypt
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
07/07
Round of 16
Argentina
Upcoming
17:00
Atlanta Stadium Egypt
View match details for Switzerland - Colombia
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
07/07
Round of 16
Switzerland
Upcoming
21:00
Vancouver Stadium Colombia
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