World Cup 2026: Paraguay and France Level at Halftime (0-0)

Paraguay and France were locked at 0-0 at halftime in their 2026 World Cup match, with little to separate the sides statistically.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Paraguay VS France, le 04/07/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration du match Paraguay VS France, le 04/07/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
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SUMMARY

Paraguay – France has reached halftime at the 2026 World Cup, with Paraguay and France level at 0-0.

The numbers, however, paint a more nuanced first half. Paraguay had the ball with 20% possession and tried their luck more often, with 2 shots compared with 5 for France. In the decisive area, the shots-on-target count stands at 0 for Paraguay and 0 for France. The xG figures remain close, with 0.05 for Paraguay and 0.15 for France.

First-half incidents

  • Yellow card – B. Barcola (France, 19th)

A still-fragile balance

Paraguay and France go back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set-piece can quickly alter the course of the match.

Paraguay
Half-time Lincoln Financial Field
France
04/07/2026 22:00 Round of 16
Fil du match
  1. 19'Carton jaune - B. BarcolaFrance, 19e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Paraguay 0 / France 0
  • Tirs : Paraguay 2 / France 5
  • Possession : Paraguay 20% / France 80%
  • Corners : Paraguay 0 / France 7
  • Fautes : Paraguay 4 / France 6
  • Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1
  • Passes : Paraguay 75 / France 288
  • Precision des passes : Paraguay 57% / France 92%
  • xG : Paraguay 0.05 / France 0.15
Round of 16 schedule
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Round of 16
Canada
Finished NRG Stadium
Morocco
Round of 16
Paraguay
Half-time Lincoln Financial Field
France
Round of 16
Brazil
Upcoming MetLife Stadium
Norway
Round of 16
Mexico
Upcoming Estadio Banorte
England
Round of 16
Portugal
Upcoming Dallas Stadium
Spain
Round of 16
United States
Upcoming Lumen Field
Belgium
Round of 16
Argentina
Upcoming Atlanta Stadium
Egypt
Round of 16
Switzerland
Upcoming Vancouver Stadium
Colombia
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