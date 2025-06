“Je te laisserai jamais t’en aller, tu m’appartiens …”, Gims contre-attaque l’annonce de divorce de DemDem

-Publicité-

Alors que DemDem, épouse du célèbre rappeur Gims, annonçait en fin de semaine être “célibataire” et “divorcée” via ses réseaux sociaux, une réaction inattendue du chanteur vient semer le doute. Le message, depuis supprimé par DemDem, laissait peu de place à l’interprétation. Mais Gims ne semble pas disposé à tourner la page aussi facilement.

Dans une publication partagée sur Instagram dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juin 2025, l’artiste exprime des sentiments puissants à l’attention de celle qui est la mère de ses quatre enfants.

“Je regarde nos photos et je me dis que tu es tellement belle, dommage que je sois obligé de cligner des yeux, ce sont des millisecondes perdues à ne pas te regarder”, a-t-il écrit. Et. puis, il répond à l’annonce de divorce.

“Je te laisserai jamais t’en aller, où que l’on soit, dans n’importe quel multivers, tu m’appartiens. Je t’aime.”, a écrit le rappeur qui semble toujours très amoureux de la mère de ses 4 enfants.

Ce message en forme de déclaration romantique et possessive, partagé avec plus de 4 millions d’abonnés, relance les interrogations sur l’état réel de leur relation. Si certaines rumeurs évoquent des tensions liées à des soupçons d’infidélité, ni Gims ni DemDem n’ont encore officiellement confirmé les raisons de cette crise conjugale.

Gims et Demdem sèment le flou

Cette sortie médiatique de l’ex-leader de Sexion d’Assaut vient bousculer les certitudes de nombreux internautes qui avaient déjà pris acte de la séparation. Pour l’heure, la publication de Gims divise les internautes. Certains y voient une preuve d’amour sincère, d’autres une tentative de contrôle masquée sous des mots tendres.

De son côté, DemDem ne s’est pas exprimée de nouveau. Le silence qu’elle observe depuis le retrait de son annonce laisse planer l’incertitude sur la suite. Divorce consommé ou espoir de réconciliation, l’avenir du couple Gims/DemDem reste flou, mais passionne les fans.