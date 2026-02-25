Benin: Guy Mitokpè speaks out on the rumor of his entry into the mouvance

L’ancien député Guy Mitokpè, responsable à la communication du parti Les Démocrates, a formellement démenti toute adhésion à la mouvance présidentielle.

Dans une déclaration relayée par Oxygène Bénin, l’acteur politique affirme n’avoir posé aucun acte traduisant un ralliement au pouvoir en place. Il explique que ses récentes prises de position, interprétées par certains comme un rapprochement avec la mouvance, relèvent avant tout de l’exercice de sa liberté d’expression et de son analyse personnelle de l’actualité nationale.

Guy Mitokpè précise par ailleurs que son avenir politique ne se décide pas de manière individuelle. Il indique clairement qu’il demeure un cadre du parti Les Démocrates et que toute évolution de son engagement politique dépendra exclusivement des orientations et décisions que prendra sa formation politique

« Je n’ai pas rejoint la mouvance », insiste-t-il, ajoutant que les spéculations à son sujet procèdent davantage d’interprétations hâtives que de faits établis.

Il importe de mentionner que le parti de l’opposition Les Démocrates a installé un comité chargé de réfléchir sur l’avenir du parti dans un contexte politique totalement en mutation où la majorité présidentielle règne en maître.

Des conclusions de ces réflexions, dépendra son futur choix politique. Il n’est donc pas exclu que Guy Mitokpè rejoigne “le rang”. Tout dépendra du prochain positionnement du parti.