En Direct: Vodun Days 2026, une célébration exceptionnelle les 8, 9 et 10 janvier 2026

Chaque année en janvier, la ville historique d’Ouidah, sur la côte béninoise, devient la capitale internationale de la culture Vodun avec l’organisation du festival Vodun Days. Pour l’édition 2026, l’événement est programmé du 8 au 10 janvier 2026, marquant une nouvelle étape de son rayonnement international. Conçu comme une immersion au cœur des arts, de la culture et de la spiritualité Vodun, ce rendez-vous combine cérémonies religieuses traditionnelles, spectacles populaires et manifestations artistiques. Le programme inclut notamment la Grande Cérémonie Vodun, des processions rituelles, des concerts en plein air avec des artistes béninois et internationaux, ainsi que des animations culturelles dans différents quartiers clés d’Ouidah.

