En Direct: Vodun Days 2026, une célébration exceptionnelle les 8, 9 et 10 janvier 2026
Chaque année en janvier, la ville historique d’Ouidah, sur la côte béninoise, devient la capitale internationale de la culture Vodun avec l’organisation du festival Vodun Days. Pour l’édition 2026, l’événement est programmé du 8 au 10 janvier 2026, marquant une nouvelle étape de son rayonnement international. Conçu comme une immersion au cœur des arts, de la culture et de la spiritualité Vodun, ce rendez-vous combine cérémonies religieuses traditionnelles, spectacles populaires et manifestations artistiques. Le programme inclut notamment la Grande Cérémonie Vodun, des processions rituelles, des concerts en plein air avec des artistes béninois et internationaux, ainsi que des animations culturelles dans différents quartiers clés d’Ouidah.
Divinité majeure du panthéon vodoun, le Vodoun Thron est né au cœur des traditions spirituelles du sud du Bénin, berceau historique du vodoun. Il est principalement associé à la protection, à la guérison, à la paix (Alafia) et à l’harmonie sociale. Son culte s’inscrit dans une histoire longue, marquée par la capacité des communautés vodoun à intégrer des influences extérieures tout en préservant l’essence africaine de leurs pratiques.
Une identité cultuelle clairement établie.
Dans les temples et les rituels béninois, le Thron est majoritairement reconnu comme une divinité masculine. Cette dimension se reflète dans les autels, les effigies et l’organisation du culte. Certains symboles utilisés, notamment le serpent, relèvent d’une symbolique de continuité, de fertilité ou de protection, sans remettre en cause l’identité rituelle masculine du Vodoun Thron. Sur le plan spirituel, il incarne la maîtrise des forces invisibles, l’ordre, la prospérité et la paix. Le blanc en est la couleur sacrée, et le Fâ, oracle ancestral, constitue le principal canal de communication avec le monde invisible.
Un vodoun enraciné et ouvert.
Au fil du temps, le culte du Thron a intégré certains principes issus des religions abrahamiques — discipline, jeûne, respect de règles — illustrant la capacité d’adaptation du vodoun béninois. Cette évolution maîtrisée fait du Vodoun Thron une divinité singulière, profondément enracinée en Afrique et ouverte aux dynamiques du monde contemporain.
La voix inoubliable d’Angélique Kidjo, l’Amazone de la musique béninoise et icône mondiale, est confirmée sur la scène des Vodun Days 2026. Lauréate de nombreux Grammy Awards et ambassadrice de la culture africaine, elle incarne depuis des décennies la puissance, la fierté et le rayonnement culturel du Bénin. Ce retour sur ses terres revêt une dimension particulièrement symbolique pour l’artiste et pour le public.
Sa présence transforme cette édition en événement majeur. Angélique Kidjo devrait monter sur la scène principale le 8 janvier 2026 lors du grand concert d’ouverture, programmé sur la plage de Ouidah — un moment déjà décrit comme l’un des temps forts attendus du festival. Aux côtés d’autres artistes de renom, sa performance promet de mêler énergie, émotions et partage culturel.
Au-delà du simple festival, les Vodun Days jouent un rôle central dans la valorisation du patrimoine spirituel du Bénin. L’événement constitue une réponse active aux stéréotypes et idées reçues qui ont longtemps entouré le Vodun à l’échelle mondiale, souvent réduit à des clichés ou mal interprété dans diverses cultures diasporiques. En accueillant des pratiquants, des artistes et des visiteurs venus du monde entier, et en intégrant des cérémonies traditionnelles avec un volet éducatif et touristique, les Vodun Days contribuent à réaffirmer l’identité culturelle de la religion Vodun et à corriger les perceptions erronées de cette tradition millénaire.
L’enjeu des Vodun Days dépasse la sphère religieuse pour s’inscrire dans la stratégie nationale de développement culturel et touristique du Bénin. L’édition précédente a attiré plusieurs centaines de milliers de participants, faisant de cet événement l’un des plus importants du calendrier culturel béninois et un moteur d’attraction pour les diasporas africaines. Cette mobilisation internationale génère des retombées économiques locales significatives, tout en renforçant l’image du Bénin comme destination culturelle authentique. Les autorités locales et nationales soutiennent activement l’organisation et la promotion de ces journées afin d’accroître l’attractivité internationale du pays tout en préservant et en célébrant son patrimoine immatériel.
