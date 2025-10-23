En commission, les députés rejettent massivement le volet recettes du budget 2026

En Brève

Les députés ont massivement rejeté en commission la partie recettes du budget de l’État dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 octobre, la gauche et l’extrême droite votant contre, de même que Les Républicains (LR), dont plusieurs ministres sont issus, tandis que 11 députés ont voté pour, 37 contre et les autres se sont abstenus. «Le compte n’y est pas ce soir», a déclaré Philippe Brun, chef de file du Parti socialiste (PS), au terme des débats vers 2 heures du matin, alors que le gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu dépend de la bienveillance du PS pour éviter une motion de censure. Jean-Didier Berger (LR) a ajouté : «Dans l’attente d’avoir un budget un peu plus votable, nous voterons contre cette copie.» Le texte sera présenté en séance publique à l’hémicycle à partir du vendredi 24 octobre, en repartant de la version initiale déposée par le gouvernement.