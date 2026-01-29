Emirates Pride marque de parfums de niche à découvrir en 2026

Emirates Pride, maison de parfumerie de niche originaire des Émirats arabes unis, se place au cœur des débats sur l’innovation et la durabilité dans le monde du parfum : en remplaçant la combustion du bakhoor par des procédés d’extraction non destructifs et en présentant deux créations, Future Bakhoor et Future Oud, la marque entend proposer une réinterprétation contemporaine et portable des traditions olfactives arabes.

Depuis quelques années, les parfums de niche connaissent un essor marqué, porté par des consommateurs lassés des propositions standardisées et recherchant des pièces identitaires. Dans ce mouvement, Emirates Pride affirme une vision où l’histoire, la matière et l’intention priment sur la notoriété industrielle : chaque parfum est conçu comme une narration culturelle qui relie rituels ancestraux et méthodes contemporaines.

La maison est aujourd’hui citée par collectionneurs et amateurs de parfums de luxe pour des fragrances denses et signifiantes. Sa démarche attire un public international sensible à des compositions qui privilégient la fidélité à l’expérience originelle plutôt que la simple évocation marketing.

Une réécriture durable des traditions olfactives

Au centre de la démarche d’Emirates Pride se trouve une décision forte : mettre fin à l’usage traditionnel de la combustion du bakhoor pour libérer ses parfums. Pratique séculaire dans la péninsule arabique, le bakhoor est traditionnellement brûlé pour parfumer les intérieurs, mais cette combustion génère de la fumée et conduit à une perte rapide de matières naturelles précieuses. La maison a choisi de préserver la valeur patrimoniale de ce rituel en le transformant plutôt qu’en le reproduisant à l’identique.

Pour restituer les caractéristiques olfactives du bakhoor et de l’oud vieilli sans recourir à la combustion ni à des extractions destructrices, Emirates Pride utilise la technologie Headspace. Ce procédé scientifique capture les molécules odorantes directement à partir d’éléments naturels, en isolant les composés volatils présents dans l’air autour de la matière sans prélever physiquement les substances. L’objectif affiché est de figer des senteurs rares et chargées d’émotion tout en réduisant la pression sur les ressources naturelles.

Cette approche permet, selon la maison, d’obtenir des parfums « fidèles à l’expérience originelle » et durables dans leur composition. La technique Headspace est présentée comme un pont entre savoir-faire artisanal et protocoles de recherche modernes, adapté à une parfumerie qui cherche à concilier authenticité et responsabilité environnementale.

Les deux nouvelles créations de la maison, Future Bakhoor et Future Oud, traduisent cette volonté : elles sont pensées comme des « luxes à porter » qui capturent la chaleur, la profondeur et la dimension spirituelle associées aux rituels émiratis, tout en restant adaptées à un public international.

Le 22 janvier dernier, Emirates Pride a présenté ces nouveautés lors d’un événement privé organisé sur une péniche à Paris, réunissant une sélection d’invités et permettant une découverte immersive des fragrances et de l’univers de la marque.