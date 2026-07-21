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Bénin

Bénin: la SBEE annonce des perturbations de l’électricité dans plusieurs localités mercredi et jeudi prochain

​Dans le cadre de son programme continu de maintenance et d’amélioration des infrastructures, la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) réalise des travaux techniques sur l’ensemble du territoire national.

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Logo de la SBEE : Société béninoise d'énergie électrique
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SOMMAIRE

Des coupures et perturbations temporaires dans la fourniture de l’électricité sont à prévoir le mercredi 22 et le jeudi 23 juillet 2026 dans plusieurs localités du pays.

​Les interventions techniques se dérouleront principalement de 10 heures à 14 heures dans les zones ciblées.

​Localités et départements impactés

​Les travaux de maintenance toucheront plusieurs directions régionales et communes du pays :

  • Cotonou : Les quartiers Adjaha, Fidjrossè, Dédokpo, Adjvi, Sinsin et leurs environs immédiats.
  • Atlantique : Les secteurs de Sokouhoué, Tandji, Zopah, Zènonvèssou, Womey, Tankpè, Adjagbo, Fifadji, Hêvié et les zones environnantes.
  • Borgou : Les localités d’Ansèkè, Ouesse, N’Para, Boura, Bessassi et leurs périphéries.
  • Zou : Les zones d’Agatogbo, Avlamè, Ahomadégbé, Atchoukouma, Kpodji, Houawé, Agonlin-Houégbo et Atchonsa.
  • Mono-Couffo : Les périmètres d’Adroconou, Tchamévi, Mèdétokpo, Aïvè, Dévou, Douimoulou, Tokanou, Adjomè, Lissazounmè, Doutou et Ahomé.
  • Alibori : Les secteurs de Kandifo, Bèyroubou, Lougou, Pamal, Ségnana, Banikoara, Soroko et Lagbara.
  • Donga : La localité de Bariénou.
  • Ouémé-Plateau : Les périmètres de Tankon, Fangni, Wini, Sakéti, Yoko, Davi et Dargounou.
  • Atacora : Les communes et zones de Natitingou, Kouandé et Kérou.
  • Collines : Les axes de Louin, Foun Foun, Djègbadji, Logbo, Vèdoko, Agoloko, Kpankou et Goblixomè.

Recommandations aux abonnés

​La SBEE rappelle que ces travaux d’entretien sont indispensables pour optimiser les performances du réseau et garantir la qualité du service à long terme.

L’entreprise présente ses excuses pour les désagréments occasionnés et invite les riverains concernés à prendre leurs dispositions avant le début des interventions.

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