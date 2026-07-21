Bénin: la SBEE annonce des perturbations de l’électricité dans plusieurs localités mercredi et jeudi prochain

​Dans le cadre de son programme continu de maintenance et d’amélioration des infrastructures, la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) réalise des travaux techniques sur l’ensemble du territoire national.

Des coupures et perturbations temporaires dans la fourniture de l’électricité sont à prévoir le mercredi 22 et le jeudi 23 juillet 2026 dans plusieurs localités du pays.

​Les interventions techniques se dérouleront principalement de 10 heures à 14 heures dans les zones ciblées.

​Localités et départements impactés

​Les travaux de maintenance toucheront plusieurs directions régionales et communes du pays :

​ Cotonou : Les quartiers Adjaha, Fidjrossè, Dédokpo, Adjvi, Sinsin et leurs environs immédiats.

: Les quartiers Adjaha, Fidjrossè, Dédokpo, Adjvi, Sinsin et leurs environs immédiats. ​ Atlantique : Les secteurs de Sokouhoué, Tandji, Zopah, Zènonvèssou, Womey, Tankpè, Adjagbo, Fifadji, Hêvié et les zones environnantes.

: Les secteurs de Sokouhoué, Tandji, Zopah, Zènonvèssou, Womey, Tankpè, Adjagbo, Fifadji, Hêvié et les zones environnantes. ​ Borgou : Les localités d’Ansèkè, Ouesse, N’Para, Boura, Bessassi et leurs périphéries.

: Les localités d’Ansèkè, Ouesse, N’Para, Boura, Bessassi et leurs périphéries. ​ Zou : Les zones d’Agatogbo, Avlamè, Ahomadégbé, Atchoukouma, Kpodji, Houawé, Agonlin-Houégbo et Atchonsa.

: Les zones d’Agatogbo, Avlamè, Ahomadégbé, Atchoukouma, Kpodji, Houawé, Agonlin-Houégbo et Atchonsa. ​ Mono-Couffo : Les périmètres d’Adroconou, Tchamévi, Mèdétokpo, Aïvè, Dévou, Douimoulou, Tokanou, Adjomè, Lissazounmè, Doutou et Ahomé.

: Les périmètres d’Adroconou, Tchamévi, Mèdétokpo, Aïvè, Dévou, Douimoulou, Tokanou, Adjomè, Lissazounmè, Doutou et Ahomé. ​ Alibori : Les secteurs de Kandifo, Bèyroubou, Lougou, Pamal, Ségnana, Banikoara, Soroko et Lagbara.

: Les secteurs de Kandifo, Bèyroubou, Lougou, Pamal, Ségnana, Banikoara, Soroko et Lagbara. ​ Donga : La localité de Bariénou.

: La localité de Bariénou. ​ Ouémé-Plateau : Les périmètres de Tankon, Fangni, Wini, Sakéti, Yoko, Davi et Dargounou.

: Les périmètres de Tankon, Fangni, Wini, Sakéti, Yoko, Davi et Dargounou. ​ Atacora : Les communes et zones de Natitingou, Kouandé et Kérou.

: Les communes et zones de Natitingou, Kouandé et Kérou. ​Collines : Les axes de Louin, Foun Foun, Djègbadji, Logbo, Vèdoko, Agoloko, Kpankou et Goblixomè.

Recommandations aux abonnés

​La SBEE rappelle que ces travaux d’entretien sont indispensables pour optimiser les performances du réseau et garantir la qualité du service à long terme.

L’entreprise présente ses excuses pour les désagréments occasionnés et invite les riverains concernés à prendre leurs dispositions avant le début des interventions.