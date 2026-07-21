Gérard Depardieu : Dominique Besnehard regrette d’avoir signé la tribune à la demande de Julie Depardieu

Deux ans après avoir signé la tribune en faveur de Gérard Depardieu, Dominique Besnehard revient sur son geste et reconnaît une erreur tout en revendiquant un soutien nuancé à l’acteur. Le producteur admet aujourd’hui qu’il n’aurait pas renouvelé sa signature s’il avait pris le temps de lire le texte publié dans Le Figaro le 25 décembre 2023.

La tribune, rédigée par Yannis Ezziadi, ami de Julie Depardieu, avait réuni 56 personnalités pour défendre l’acteur accusé par plusieurs plaignantes de viols et d’agressions sexuelles. Les signataires dénonçaient, dans ce texte, un « lynchage » médiatique et invoquaient la présomption d’innocence, un argument repris dans la formulation citée au moment de la publication.

Gérard Depardieu, figure majeure du cinéma français — né le 27 décembre 1948 et détenteur de la nationalité russe depuis 2013 — est au centre de polémiques judiciaires et médiatiques depuis plusieurs années. L’acteur, crédité de plus de deux cents films et lauréat de plusieurs récompenses internationales, fait l’objet de mises en examen pour des faits qualifiés de viols et d’agressions sexuelles.

Dominique Besnehard : « J’ai fait une belle bêtise »

Interrogé par Florence Belkacem dans l’émission Domino sur ABC Talk, Dominique Besnehard a détaillé son engagement initial et son recul. Le producteur a reconnu : « J’ai fait une belle bêtise », expliquant que Julie Depardieu l’avait appelé pour solliciter sa signature et qu’il avait accepté sans lire la tribune : « J’aurais pu lire la tribune, je ne l’ai pas lue ». Il affirme aujourd’hui qu’il ne signerait pas le même texte s’il devait prendre cette décision maintenant.

Malgré ce mea culpa, Besnehard précise qu’il conserve un soutien personnel envers Gérard Depardieu. « Si je peux quand même soutenir Gérard Depardieu d’une façon ou d’une autre, je le fais », a-t-il déclaré, soulignant une distinction entre sa prise de distance vis-à-vis de la tribune et son attachement à l’acteur.

Le producteur raconte par ailleurs un échange téléphonique récent avec Depardieu, intervenu après le décès de Nathalie Baye survenu le 17 avril 2026, selon la mention insérée dans son propos. Il affirme ne pas avoir vu Depardieu « depuis 3-4 ans » mais relate une conversation d’environ une heure au cours de laquelle l’acteur lui a parlé des films qu’ils avaient partagés et lui a manifesté de la gratitude. Besnehard rapporte avoir perçu Depardieu comme « serein, apaisé » lors de cet échange.

Lors de cet entretien téléphonique, Depardieu aurait également remercié Besnehard pour son intervention devant une commission présidée par Sandrine Rousseau, selon les propos rapportés par le producteur.