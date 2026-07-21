Un artiste au Lovely Brive Festival refuse de jouer sans Pepsi, un supermarché ouvert à 22h

Au Lovely Brive Festival, une demande inattendue a perturbé l’organisation : un artiste a refusé de monter sur scène faute de Pepsi, contraignant les équipes à faire ouvrir un supermarché à 22h pour satisfaire la requête. L’édition, marquée par une programmation de grande ampleur avec des noms comme Katy Perry, Vanessa Paradis, Charlotte Cardin, Skip The Use ou encore Suzane, a mis en lumière les contraintes logistiques liées à l’accueil de productions internationales.

Dans une interview accordée au magazine Legend, Stéphane Canarias, directeur du Lovely Brive Festival, a détaillé la complexité de telles programmations : « C’est très lourd à accueillir », a-t-il confié en décrivant la logistique entourant les têtes d’affiche.

Il a évoqué des chiffres significatifs : « cinq bus de tournée, 90 personnes, six semi-remorques de matériel » et la présence permanente de kinésithérapeutes auprès de la star, autant d’éléments qui illustrent l’ampleur de l’accueil et les besoins opérationnels d’un spectacle majeur.

Exigences techniques et logistiques d’une production internationale

Les contraintes citées par Stéphane Canarias renvoient à deux réalités simultanées : l’ampleur matérielle des tournées et les exigences humaines exprimées par certains artistes. Selon le directeur, autour d’une tête d’affiche comme Katy Perry « il y a plein de choses qu’on n’imagine pas, mais qui permettent de délivrer ce show exceptionnel ». Ces éléments comprennent le transport scénique, les équipes techniques, le matériel de son et de lumière, ainsi que le staff médical et logistique.

Parmi les demandes parfois qualifiées d’« insolites » figurent des exigences alimentaires ou de boissons, qui peuvent être inscrites au contrat ou formulées par l’entourage de l’artiste. Dans le cas relaté par le directeur, la différence entre Pepsi et Coca a suffi à bloquer la prestation tant que la marque souhaitée n’était pas fournie. L’organisation a alors opté pour une solution de dernière minute : faire rouvrir un point de vente afin d’approvisionner l’artiste en Pepsi à 22h.

Stéphane Canarias a résumé la situation en signalant le caractère parfois imprévisible de ce métier : « Un artiste nous demandait du Pepsi, on avait du Coca, et il refusait de jouer parce qu’il n’avait pas de Pepsi. Il a fallu qu’on fasse ouvrir un supermarché à 22h pour amener du Pepsi sinon il ne montait pas sur scène. C’était assez improbable ». Ces témoignages montrent que la gestion d’un festival dépasse la simple programmation artistique et implique une réactivité permanente de la part des équipes.

Le directeur a également évoqué d’autres aléas rencontrés pendant l’événement. À la veille de sa prestation, Gaëtan Roussel s’est blessé, contraignant les organisateurs à rechercher un remplaçant en urgence pour adapter la programmation. Ces incidents illustrent la multiplicité des imprévus auxquels doivent faire face les producteurs et responsables de festival, entre demandes contractuelles, impératifs techniques et incidents de dernière minute.