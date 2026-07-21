Lutte contre la fraude transfrontalière: les douanes béninoises et nigérianes s’allient grâce à la technologie GEOCONTROL

​Les administrations douanières du Bénin et du Nigeria franchissent un cap décisif dans la sécurisation de leurs frontières communes.

À la suite d’une réunion stratégique organisée dans la salle de conférence de la CEDEAO au poste-frontière juxtaposé de Sèmè-Kraké, les deux pays ont officialisé la mutualisation de leurs expertises et le déploiement opérationnel du mécanisme « GEOCONTROL ».

​Initiée sous l’égide de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), cette solution repose sur l’exploitation de données géospatiales et d’imagerie satellitaire de pointe. L’application permet d’identifier précisément les points de passage vulnérables le long de la ligne frontalière, d’anticiper les voies de contournement empruntées par les contrebandiers et d’orienter stratégiquement les patrouilles de surveillance.

​Lors des échanges, le contrôleur des douanes de la zone de Seme, Abdullahi Kaila, et le chef du département géospatial des douanes nigérianes, le contrôleur adjoint Labaran Ahmed, ont souligné la portée novatrice de cet outil.

Grâce au renseignement géospatial et au partage de données en temps réel, les équipes d’intervention bénéficient d’une capacité de réaction accrue pour réprimer le trafic de contrebande tout en garantissant la fluidité du commerce légal sur l’un des corridors les plus actifs de la sous-région.