Jenifer : depuis l’annonce de sa nouvelle tournée, les billets peinent à se vendre

Jenifer, révélée par sa victoire lors de la première saison de la Star Academy, a annoncé en juin dernier son « DJ Tour » électro-disco pour 2027. À quelques mois du lancement, plusieurs dates affichent encore des billets disponibles sur les plateformes de billetterie, tandis que la parution d’un nouveau single en collaboration avec la DJ Barbara Butch a suscité des réactions en ligne et une partie de ses fans a exprimé sa déception quant au choix d’un album de reprises.

Sur le site de Fnac Spectacles et sur Ticketmaster, des places restent proposées en catégories Or, 1, 2 et 3 pour les six premières dates mises en vente : le 28 mai 2027 à la Reims Arena, le 29 mai à l’Adidas Arena de Paris, le 5 juin au Zénith Amiens Métropole, le 11 juin à la LDLC Arena de Lyon, le 12 juin au Zénith de Dijon et le 14 octobre au Zénith Arena de Lille. Ces offres coexistent avec des billets déjà écoulés dans certaines formules plus proches de la scène.

Jenifer, qui a vendu plus de six millions de disques et est apparue dans l’émission The Voice, n’a, pour l’heure, pas multiplié les passages promotionnels liés à ce DJ Tour : aucun déplacement médiatique notable (plateau télévisé, intervention radio ou série d’interviews) n’a été relevé depuis l’annonce des dates.

Ventes, collaboration et réactions des fans

La formule immersive nommée DanceFL’Or, positionnée au plus près de la scène, affiche un statut complet pour l’ensemble des six dates concernées, indiquant une forte adhésion d’une partie du public aux places premium. En revanche, les catégories classiques restent accessibles, avec des tarifs d’entrée démarrant généralement autour de 45 euros selon les annonces des plateformes de billetterie.

Mi-juin, Jenifer a publié une reprise de Mourir sur scène, titre popularisé par Dalida, enregistrée en duo avec la DJ Barbara Butch. Cette collaboration a entraîné des réactions contrastées sur les réseaux sociaux, certains internautes rappelant des polémiques antérieures autour de la participation de Barbara Butch à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et des critiques formulées par des voix politiques. Ces reproches, portant notamment sur des accusations de profanation de symboles religieux et sur des prises de position supposées, ont été démenties par l’intéressée selon les éléments publiés.

Par ailleurs, une partie du public de Jenifer a exprimé sa déception quant au choix d’un nouvel album composé majoritairement de reprises, disponible quatre ans après la parution de son dernier album de compositions originales, N°9, sorti en 2022. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages cités publiquement font état d’une attente de titres inédits : « 4 ans qu’on attend des nouvelles chansons… Ça me déçoit… Evidemment que je serai présent pour te soutenir mais c’est pas ce que j’attendais ! », « Nous attendions autre chose, nous espérions autre chose. De l’inédit. Du renouveau. Du Jenifer », « Il fallait prendre le temps de créer SON album au lieu de revenir si vite avec les chansons d’une autre… Quel dommage. On perd Jen au fil de l’eau ».

La date de démarrage officielle du DJ Tour est prévue pour la fin mai 2027.