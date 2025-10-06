Embarcation de migrants naufragée sur le Danube entre la Serbie et la Croatie

En Brève

Au moins un migrant d’origine chinoise est mort dans le naufrage d’une embarcation près du village de Backo Novo Selo, sur les rives du Danube à la frontière entre la Serbie et la Croatie, a annoncé le ministère serbe de l’Intérieur; neuf autres migrants ont été secourus par les polices serbe et croate et quatre citoyens chinois supplémentaires ont été retrouvés et ont reçu une assistance médicale, selon un communiqué de la police serbe. Le Drave se situe sur la « route des Balkans », empruntée par des migrants cherchant à rejoindre l’Union européenne : d’après l’agence européenne de garde-frontières Frontex, 7 856 personnes, principalement originaires de Turquie, de Syrie et d’Afghanistan, ont transité par cette voie entre janvier et août 2025. Les accidents y sont fréquents — en août 2024, 12 personnes ont péri dans le naufrage d’une embarcation sur le fleuve Drina, entre la Serbie et la Bosnie, dont une fillette de neuf mois et sa mère — et, depuis 2014, 413 personnes ont trouvé la mort sur la route des Balkans occidentaux selon le Projet « Migrants disparus » de l’Organisation internationale pour les migrations.

