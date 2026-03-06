Élodie Gossuin : « J’ai le droit d’avoir été terrifiée » en répondant aux critiques

Élodie Gossuin est rentrée en France ce vendredi 6 mars, après avoir quitté Dubaï en urgence avec son mari, Bertrand Lacherie, et leurs quatre enfants, a-t-elle annoncé sur Instagram. Bloquée sur place en raison de la fermeture de l’espace aérien et de la suspension des vols liée aux attaques dans la région, l’ex-Miss France a expliqué avoir rejoint Oman par la route avant de pouvoir prendre un vol pour Paris.

Sur son compte, la candidate puis animatrice a décrit les modalités de ce rapatriement improvisé : « Nous avons fait le choix de quitter Dubaï en bus, pour tenter de rejoindre Oman. À Muscat, enfin la délivrance d’un retour à la maison possible. La France ». Elle précise que la décision a été prise dans l’urgence et motivée par la nécessité de protéger ses enfants.

À son arrivée, la personnalité médiatique a dû faire face à des critiques et à des messages hostiles accusant certains influenceurs — et, par extension, elle-même — de tirer profit médiatiquement de la crise. Des internautes lui ont reproché une communication maladroite et l’ont accusée d’utiliser la situation « pour le buzz », selon les publications ayant relayé sa réaction.

La peur, juste la peur, rien que la peur

Dans une prise de parole publiée sur Instagram, Élodie Gossuin a dit avoir été choquée par la virulence des attaques dont elle a fait l’objet : « Je viens de découvrir certains mots très durs, parfois moqueurs, jusqu’à parler de karma… Je lis et entends », écrit-elle. Elle reconnaît, en même temps, que certaines de ses expressions ont pu paraître maladroites et indique qu’elle l’admet « humblement » si tel a été le cas, rappelant que la perfection n’a jamais été son fort.

La mère de famille a insisté sur l’intensité de la peur vécue pendant les jours passés à Dubaï : « J’ai été effrayée non stop. Entre alertes et interceptions de missiles », a-t-elle déclaré, affirmant que ses réactions avaient été guidées par cette peur et par la volonté de protéger ses enfants. Elle a aussi souligné que la peur « ne se réfléchit pas toujours » et qu’elle se vit, « elle vous prend, et on fait du mieux qu’on peut ».

Face aux attaques en ligne, Élodie Gossuin a rappelé que chaque personne vit sa peur différemment et a demandé à ce qu’on ne banalise pas son expérience : « Je crois aussi qu’il ne faut pas tout opposer ni tout confondre. Chaque peur est réelle pour celui qui la vit. Et l’empathie ne se divise pas. Elle se multiplie. » Elle a revendiqué le droit d’avoir été « terrifiée » et d’être encore marquée par ces événements.

Dans la même publication, la Miss France a formulé un souhait pour l’avenir en appelant au retour de la paix « pour tous ces enfants qui méritent de connaître autre chose que la peur ». Elle a conclu en rappelant son identité publique : « Oui, ça fait grave discours de Miss France… Mais que voulez-vous, j’en suis une, et celui-là, on ne me l’enlèvera pas ! Et je suis si fière d’être Française ».