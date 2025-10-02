Eliminatoires Mondial 2026: un arbitre égyptien pour le choc Nigeria – Bénin

Le choc Nigeria – Bénin, décisif pour la tête du groupe C, en éliminatoire de la Coupe du monde 2026, sera dirigé par l’arbitre égyptien Amin Mohamed Omar.

a FIFA a désigné l’Égyptien Amin Mohamed Omar comme arbitre principal de la rencontre de la 10ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre le Nigeria et le Bénin. Le match se jouera le mardi 14 octobre 2025 au stade international Godswill-Akpabio d’Uyo.

Omar sera assisté par une équipe arbitrale entièrement égyptienne, tandis que le Ghanéen Prosper Addo officiera comme commissaire de match.

À deux journées de la fin, le duel s’annonce décisif pour la première place du groupe C. Le Bénin mène actuellement avec 14 points en huit matchs, tandis que le Nigeria suit en troisième position avec 11 points.