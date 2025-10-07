Éliminatoires Coupe du monde 2026: Andreas Hountondji croit en l’exploit du Bénin

Andreas Hountondji croit fermement aux chances des Guépards de décrocher la première place du groupe C des éliminatoires du Mondial 2026, alors que le Bénin affronte le Rwanda et le Nigeria lors des deux dernières journées des phases qualificatives.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

L’international béninois Andreas Hountondji s’est montré confiant quant aux chances des Guépards de décrocher la première place du groupe C des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, devant l’Afrique du Sud et le Nigeria.

Le joueur prêté par Burnley a insisté sur l’importance du prochain match face au Rwanda, décisif selon lui pour entretenir l’espoir d’une qualification directe. « Notre prochain match, contre le Rwanda, sera crucial. Si nous parvenons à prendre les trois points, nous serons bien placés pour notre dernier match contre le Nigeria », a-t-il déclaré à fifa.com.

À lire aussi : CDM 2026 (Q): coup dur pour les Bafana Bafana avant Afrique du Sud vs Zimbabwe

Hountondji voit dans la déduction de trois points infligée par la FIFA à l’Afrique du Sud une occasion à ne pas manquer : « Nous serions fous de ne pas voir cela comme une réelle opportunité. Il nous reste deux matches et si nous les gagnons, nous avons toutes les chances de nous qualifier directement. »

À deux journées de la fin, le Bénin et l’Afrique du Sud comptent 14 points chacun, tandis que le Nigeria suit avec 11 unités. Les Guépards se déplaceront d’abord au Lesotho vendredi avant de croiser les Super Eagles mardi prochain, pour un duel qui pourrait sceller le destin du groupe C.