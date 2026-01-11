Élections législatives 2026: répartition des sièges dans les 24 circonscriptions au Bénin

Les Béninois sont aux urnes ce dimanche 11 janvier 2026 pour élire leurs représentants aux parlements.

Au total, 109 députés seront élus pour siéger à la dixième législature de l’Assemblée nationale. Le scrutin s’appuie sur un découpage en 24 circonscriptions électorales, chacune se voyant attribuer un certain nombre de sièges en fonction de critères démographiques et administratifs.



La répartition des sièges a été fixée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, qui modifie le code électoral. Sur les 109 sièges à pourvoir, 85 sont attribués directement sur la base des 24 circonscriptions, tandis que le reste est réparti selon la règle de la plus forte moyenne.



Dans ce cadre, certaines circonscriptions disposent de plusieurs représentants, reflétant la taille et l’importance de leur population. Parmi les principaux exemples : Kandi, Malanville et Karimama (1re circonscription) sont dotés de trois sièges, tout comme Gogounou, Banikoara et Ségbana (2e), ou encore Boukoumbé, Cobly, Matéri et Tanguiéta (3e).



Les agglomérations plus vastes se voient allouer davantage de sièges : la 6e circonscription, qui regroupe Abomey-Calavi, So-ava et Zè, dispose de sept sièges, tandis que des zones comme Allada, Kpomassè, Ouidah, Toffo et Tori-Bossito (5e circonscription) ont cinq sièges à pourvoir.



D’autres circonscriptions mixtes, telles que Pèrèrè, Parakou, Tchaourou et N’Dali (8e), sont représentées par cinq sièges, tandis que Nikki, Bembèrèkè, Sinendé et Kalalé (7e) en ont quatre.



Les bassins urbains de Cotonou sont également répartis en deux circonscriptions distinctes : la 15e, couvrant du premier au sixièmes arrondissements qui compte trois sièges, et la 16e, qui inclut les septième à treizième arrondissements et dispose de quatre sièges.



En milieu rural et semi-urbain, certaines zones en obtiennent moins : par exemple, la 13e circonscription (Djougou) et la 14e (Bassila, Copargo, Ouaké) disposent chacune deux sièges.



Enfin, la 19e circonscription, qui couvre Adjarra, Aguégués, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji, figure parmi les plus représentées avec cinq sièges, au même titre que la 20e, composée d’Adjohoun, Akpro-Missérété, Avrankou, Banou et Dangbo.



Cette configuration territoriale et parlementaire constitue le cadre dans lequel les partis et coalitions politiques s’affrontent pour obtenir la majorité des voix et des sièges, dans un contexte de scrutin stratégique pour la vie politique nationale.