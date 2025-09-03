Elections législatives 2026: la cour constitutionnelle lance le recrutement des agents électoraux

Les institutions impliquées dans l’organisation des élections s’activent pour la réussite des compétitions électorales de 2026.

Dans ce cadre, la Cour constitutionnelle, institution en charge des contentieux électoraux lance le recrutement de ses délégués électoraux. Les postes ouverts sont ceux de délégué départemental, délégué communal et délégué d’arrondissement.

Les agents recrutés pour le terrain seront les yeux de la haute juridiction. Ils auront pour mission de superviser les élections sur l’ensemble du territoire national.

Au total, la cour constitutionnelle compte recruter 12 délégués départementaux, 1200 délégués d’arrondissement et 160 délégués communaux. Le poste de délégué d’arrondissement est ouvert aux personnes ayant le BAC. Pour être délégué communal, il faut avoir un BAC + 3, et être titulaire d’un BAC +4 pour être délégué départemental.

Les candidatures sont ouvertes du 15 septembre au 14 octobre 2025. Le dépôt des dossiers se fait en ligne sur la plateforme https://erecrutement.courconstitutionnelle.bj/