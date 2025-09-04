Elections générales de 2026: les mesures de la DGI pour le quitus fiscal

PAR PAYS
Politique
Par Edouard Djogbénou
Nicolas Yenoussi, Directeur général des impôts
En 2026, le peuple béninois est attendu aux urnes pour les élections générales. L’une des pièces majeures de candidature pour la validation des dossiers de candidature reste le quitus fiscal.

Pour assurer une mise en service efficace et sans interruption de cette pièce, la Direction Générale des Impôts indique avoir engagé des travaux techniques de renforcement de son système informatique.

Ces travaux de maintenance ont pour but est de fluidifier l’accès, prévenir les dysfonctionnements et accélérer le traitement des demandes.

« Je vous rassure des diligences en cours pour garantir l’ouverture prochaine de la plateforme », écrit Nicolas Yenoussi dans un communiqué.

La mise en service de cette plateforme permettra aux candidats aux différentes élections de soumettre leur demande en ligne. Ce qui évite bien des tracasseries.

Rappelons que le quitus fiscal a été l’objet de toutes les polémiques lors des élections législatives de 2019. Certains candidats ont estimé que cette pièce a été utilisée pour les exclure de la compétition.

