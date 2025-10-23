Élections générales de 2026: l’Église catholique appelle à des scrutins libres, transparents et inclusifs

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) a lancé, mercredi 22 octobre 2025, un appel fort à l’endroit de la classe politique et de l’ensemble des citoyens. À travers le communiqué final de sa session plénière tenue à Porto-Novo, les évêques béninois exhortent à l’organisation d’élections générales « libres, transparentes et inclusives », dans un climat de paix et de responsabilité.

Réunis sous la présidence de Mgr Roger Houngbédji, archevêque de Cotonou et président de la CEB, les prélats ont insisté sur la nécessité pour chaque acteur du processus électoral — institutions, partis politiques, société civile et citoyens — de privilégier l’intérêt supérieur de la Nation.

« Ces échéances doivent être pour nous tous une occasion de prouver notre maturité démocratique et notre amour pour le Bénin », ont-ils déclaré, tout en soulignant l’importance du dialogue, de la tolérance et du respect des lois républicaines. À lire aussi : Bénin: la police judiciaire exige la présence de Yayi et du duo Agbodjo-Lodjou

Les évêques encouragent par ailleurs les fidèles catholiques et l’ensemble des croyants à intensifier la prière pour la paix, la justice et la vérité tout au long du processus électoral. Ils réaffirment leur engagement à jouer un rôle de veille morale et spirituelle, afin de préserver la cohésion sociale et la stabilité du pays.

Cet appel intervient à un moment charnière pour le Bénin, alors que le pays s’apprête à vivre une étape politique majeure. L’Église catholique, fidèle à sa mission de gardienne des valeurs éthiques et de la paix sociale, rappelle que la véritable victoire d’une élection se mesure non pas à la conquête du pouvoir, mais à la solidité de la démocratie et à la dignité du peuple.