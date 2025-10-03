Élections en Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra en lice pour décembre

Le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a officiellement déposé sa candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, jeudi à Bangui, la capitale, selon les observations faites sur place.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’ouverture officielle des candidatures pour les élections générales de fin d’année, conformément au calendrier électoral publié par l’Autorité nationale des élections (ANE).

Accompagné de plusieurs centaines de militants de son parti, le Mouvement Cœurs Unis (MCU), ainsi que de représentants d’organisations proches du pouvoir, M. Touadéra s’est rendu au siège de l’ANE pour soumettre son dossier de candidature.

Devant la presse, après le dépôt, le chef de l’État a précisé que l’organe électoral lui avait attribué le numéro 1 sur la liste des candidats à la présidence. « Je remercie le peuple centrafricain pour son soutien constant, qui renforce mon engagement. Je suis convaincu que cette détermination se reflétera dans les urnes le 28 décembre prochain », a-t-il déclaré.

L’ANE a ouvert la période de dépôt des candidatures le 2 octobre, qui se poursuivra jusqu’au 11 octobre, selon le calendrier officiel.